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RuStore ведет статистику: половина россиян скачивает ПО с риском заражения

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Свыше половины россиян (53%) хотя бы раз устанавливали мобильные приложения из сторонних источников, что создаёт повышенные риски заражения устройств вредоносным ПО. Об этом говорится в совместном исследовании российского магазина приложений RuStore и компании F6, специализирующейся на информационной безопасности.

Среди главных угроз, с которыми сталкиваются пользователи, специалисты выделяют трояны CraxsRAT и модифицированные версии NFCGate, способные похищать персональные данные, контролировать функции смартфона и получать доступ к банковским приложениям.

Несмотря на осведомлённость о киберрисках, 53% опрошенных продолжают загружать приложения вне официальных магазинов. При этом 90% заявили, что избегают подозрительных ссылок, 84% используют уникальные пароли, 78% ограничивают доступ к функциям устройства, а 70% включили двухфакторную аутентификацию. Однако 10% респондентов признались, что вообще не предпринимают никаких мер защиты.

Согласно исследованию, только 47% россиян предпочитают устанавливать приложения исключительно из проверенных источников, 16% проверяют устройство антивирусом после установки, и лишь каждый десятый полностью пренебрегает базовой цифровой гигиеной.

Эксперты F6 предупреждают, что в 2025 году растёт активность киберпреступников, распространяющих вредоносное ПО через сторонние магазины, форумы и мессенджеры. Такие программы могут предоставлять злоумышленникам удалённый доступ к устройству, включая управление камерой, микрофоном и доступ к SMS.

Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев подчеркнул важность загрузки приложений только из проверенных ресурсов, а глава отдела Fraud Protection в F6 Дмитрий Ермаков отметил, что несоблюдение этих рекомендаций может привести к полной утрате контроля над устройством.

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