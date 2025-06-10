RuStore предложит вьетнамским разработчикам выход на российский рынок

Российский магазин приложений RuStore официально объявил о выходе на рынок Вьетнама. Об этом сообщили в пресс-службе компании ТАСС. Новая инициатива позволит вьетнамским компаниям запускать свои продукты для российской аудитории, а также расширить каталог RuStore мировыми хитами из Юго-Восточной Азии.

В компании отметили, что для удобства вьетнамских разработчиков предусмотрена упрощённая регистрация, а также инструменты монетизации — внутриигровые покупки, подписки и рекламные модели. По словам представителей RuStore, Вьетнам занимает третье место в мире по числу издателей мобильных игр. В прошлом году три из десяти самых популярных мобильных хитов были созданы именно во Вьетнаме.

Руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев подчеркнул, что платформа видит высокий потенциал для вьетнамских сервисов на российском рынке. «Больше половины всех иностранных оплат в RuStore приходится на азиатские сервисы. Мы готовы предоставлять локализацию платформы и специализированную поддержку для местных разработчиков», — добавил он.

Таким образом, расширение RuStore на рынок Вьетнама открывает новые возможности для российских пользователей, позволяя им получить доступ к популярным приложениям и играм из Юго-Восточной Азии.