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Руководитель Samsung уже принял меры в отношении мобильного подразделения за плагиат

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Ли Джэ Ен, председатель правления Samsung Electronics, раскритиковал свою компанию за то, что ее новые часы Galaxy Watch Ultra и наушники Galaxy Buds3 Pro слишком сильно копируют дизайн продуктов Apple.

Руководитель Samsung уже принял меры в отношении мобильного подразделения за плагиат

Пользователи массово обвиняли Samsung в плагиате, отмечая практически полное совпадение дизайна и функций.

Ли Джэ Ен не понравилось и то, что первые рецензенты отмечали низкое качество Galaxy Buds3 Pro и Watch Ultra.

В качестве мер реакции руководитель предпринял кадровые перестановки и сокращения в мобильном подразделении, а также урезал зарплаты некоторым работникам.

Эксперты задаются вопросом, почему само руководство Samsung не контролировало разработку и выпуск новых продуктов. Видимо, сотрудники слишком увлеклись развитием искусственного интеллекта в Galaxy.

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