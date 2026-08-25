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Ручное закрытие приложений замедляет их повторный запуск

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Привычка вручную закрывать приложения на смартфоне почти не помогает ускорить устройство и может увеличить нагрузку при последующем запуске программ. К такому выводу пришли авторы издания MakeUseOf.

Многие пользователи регулярно убирают приложения из списка запущенных, проводя пальцем вверх по экрану. Они считают, что это освобождает оперативную память, повышает производительность смартфона и экономит заряд аккумулятора. Однако журналисты отметили, что свёрнутые программы обычно потребляют немного ресурсов.

Сохранение приложения в памяти позволяет операционной системе быстрее открыть его при следующем обращении. После принудительного закрытия смартфону приходится выполнять так называемый холодный запуск — заново загружать программу и связанные с ней данные. Это увеличивает нагрузку на процессор и память, а также может отрицательно влиять на автономность устройства.

По данным MakeUseOf, закрывать приложение вручную следует в тех случаях, когда оно зависло или перестало отвечать. В остальных обстоятельствах управлять фоновыми процессами может операционная система смартфона.

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