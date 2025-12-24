RTX 5060 оказалась более чем на 20% быстрее RTX 5050 в игровых тестах

Видеокарты RTX 5050 и RTX 5060 сравнили в 15 современных играх, и по итогам тестов преимущество старшей модели превысило 20%. Результаты были опубликованы на YouTube-канале Jegs TV.

Тестирование проводилось в разрешениях 1080p и 1440p на системе с процессором Ryzen 7 9800X3D. В сборке использовались видеокарты Colorful RTX 5050 Ultra W Duo OC и Gigabyte RTX 5060 Windforce, материнская плата X870 Aorus Elite WiFi 7, 64 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD Samsung 990 Pro объемом 4 ТБ и блок питания Corsair RM850e.

В тестовый набор вошли 15 игр, среди которых Arc Raiders, Call of Duty: Black Ops 7, Assassin’s Creed Shadows, Cyberpunk 2077, CS 2, S.T.A.L.K.E.R. 2 и Red Dead Redemption 2. Во всех проектах RTX 5060 демонстрировала более высокую среднюю частоту кадров.

Так, в Arc Raiders при пресете Epic и DLAA в 1080p RTX 5050 показала в среднем 80 кадров в секунду, тогда как RTX 5060 — около 100 кадров. В 1440p разница составила 53 против 67 кадров. В Call of Duty: Black Ops 7 при экстремальных настройках графики средний FPS в Full HD достигал 69 у RTX 5050 и 86 у RTX 5060, а в 1440p — 45 и 57 кадров соответственно.

В Assassin’s Creed Shadows с пресетом Ultra High и трассировкой лучей на низком уровне RTX 5050 обеспечивала около 35 кадров в секунду в 1080p, тогда как RTX 5060 — порядка 45. В Cyberpunk 2077 без апскейлинга и трассировки лучей разница также была заметной: 84 кадра против 105 в Full HD и 49 против 63 в 1440p.

Наиболее высокий разрыв зафиксирован в CS 2, где при настройках Very High RTX 5050 выдавала в среднем 173 кадра в секунду в 1080p, а RTX 5060 — 221. Аналогичное преимущество старшей модели наблюдалось и в других играх, включая S.T.A.L.K.E.R. 2 и Red Dead Redemption 2.

По суммарным результатам тестов авторы сделали вывод, что RTX 5060 в среднем превосходит RTX 5050 более чем на 20% по производительности, особенно заметно это проявляется в высоких настройках графики и разрешении 1440p.