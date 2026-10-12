Rozetked: Тесты показали разницу в автономности iPhone 18 Pro и Pro Max

Новые iPhone 18 Pro и 18 Pro Max продемонстрировали более продолжительное время работы без подзарядки по сравнению с предшественниками. К такому выводу пришли специалисты Rozetked после проведения испытаний аккумуляторов смартфонов.

Apple ранее заявляла, что устройства новой серии станут самыми автономными iPhone за всю историю компании. Результаты тестирования показали улучшение времени работы, однако у прошлогодних iPhone 17 Pro и 17 Pro Max после обновлений программного обеспечения этот показатель снизился.

Отдельное внимание авторы исследования уделили различиям между модемами, установленными в новых смартфонах. По итогам сравнения специалисты отметили особенности американской версии iPhone 18 Pro Max и не рекомендовали её к покупке из-за результатов теста автономности.