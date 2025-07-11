Ротавирусный сезон: как не превратить отпуск в медицинский квест

Профессор Андрей Продеус — о рисках, симптомах и защите от ротавируса

Пляж, фрукты, бассейн — казалось бы, что может быть безобиднее? Но в разгар туристического сезона врачи всё чаще фиксируют всплески ротавирусной инфекции. Особенно у детей, особенно в поездках. Почему с ней не стоит шутить, как отличить её от пищевого отравления и что обязательно должно быть в отпускной аптечке — в интервью mk.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.

Летний вирус вне конкуренции

По словам профессора, лето — традиционное время вспышек ротавируса. Жара, обилие путешествий, ослабление контроля за гигиеной и питанием создают для вируса идеальные условия. Он передаётся легко: через грязные руки, плохо промытые фрукты, общие игрушки, посуду, поручни. Особенно активно он распространяется в закрытых помещениях — отелей, круизных теплоходов, оздоровительных детских лагерей. Врачи отмечают, что в отличие от многих других вирусов, ротавирус отлично сохраняется вне организма и крайне заразен.

Почему это не просто «что-то не то съел»

Многие родители поначалу списывают всё на пищевое отравление, и это — одна из самых опасных ошибок. Симптомы могут развиться стремительно: рвота, температура, водянистый понос, слабость. У ребёнка до 5 лет обезвоживание может наступить за считаные часы. Без регидратации и противовирусной терапии риски госпитализации резко возрастают

У взрослых течение инфекции чаще проходит мягче, но расслабляться не стоит. Андрей Продеус объясняет, что взрослый может оставаться заразным до пяти недель, даже если сам чувствует себя нормально, и при этом передавать вирус детям или другим членам семьи. Кроме того, у людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом ротавирус может протекать тяжело.

Что делать при первых признаках

Самое главное — не терять времени, — подчёркивает эксперт. — Ребёнок вялый, отказывается пить, не мочится — это уже тревожные сигналы.

На первом этапе нужно восстановить водно-солевой баланс с помощью растворов для регидратации, следить за температурой и не допускать перегрева. Еще один важный шаг — начало противовирусной терапии. По словам Продеуса, назначать себе антибиотики бессмысленно и опасно, так как на вирусы они не действуют. Из препаратов с доказанной активностью он рекомендует умифеновир (Арбидол), который способен блокировать проникновение вируса в клетки и снижать вирусную нагрузку. Применять Арбидол можно и для профилактики — особенно в поездках.

Вакцинация: работает ли?

Против ротавируса существует эффективная вакцина, которую применяют во всём мире. По данным международных исследований, она позволяет сократить количество госпитализаций на 40–90 %. В России вакцина пока не включена в обязательный календарь, но доступна на платной основе. Профессор Продеус настоятельно рекомендует её родителям малышей — особенно перед началом сезона.

И главное — профилактика

Даже самая современная терапия не отменяет базовых мер профилактики. Чтобы снизить риск заражения:

мойте руки с мылом;

не пейте воду из сомнительных источников;

не допускайте попадания воды из водоёмов в рот;

избегайте уличной еды и блюд с нарушенными сроками хранения;

следите за чистотой игрушек и посуды.

И тогда отпуск пройдёт так, как вы его планировали — без вирусных сюрпризов.