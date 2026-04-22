Ротавирус на отдыхе: почему «обычное отравление» может оказаться вирусом

С началом весенне-летнего сезона многие заметно чаще сталкиваются с кишечными расстройствами, которые часто воспринимают как пищевое отравление. Однако врачи предупреждают: в значительной части случаев речь идет о вирусной инфекции, прежде всего о ротавирусе. По данным специалистов, до 82% острых кишечных инфекций имеют вирусную природу, и примерно в половине случаев причиной становится именно ротавирус.

Как происходит заражение

Вопреки распространенному мнению, источник инфекции не всегда связан с едой. Как поясняет профессор Андрей Продеус, главный специалист по детской аллергологии и иммунологии Минздрава Московской области, ротавирус чаще всего передается через воду, грязные руки и загрязненные поверхности.

Это могут быть бассейны, пляжи, предметы общего пользования, игрушки или бытовые поверхности. В условиях поездок и отдыха, где люди чаще контактируют друг с другом и окружающей средой, риск заражения возрастает. Кроме ротавируса, кишечные инфекции могут вызываться норовирусами и аденовирусами, которые также быстро распространяются и вызывают схожие симптомы.

Болезнь развивается быстро

Заболевание, как правило, начинается внезапно. Сначала появляется слабость, может повышаться температура – чаще до 38 °C. Затем присоединяются рвота и диарея, нередко одновременно. Такая комбинация симптомов приводит к быстрой потере жидкости. Особенно опасно это для детей: обезвоживание у них развивается значительно быстрее и может потребовать медицинской помощи и госпитализации.

При этом заразиться могут не только дети. Ротавирус легко передается в быту, поэтому если заболевает один член семьи, высока вероятность заражения остальных. По данным Роспотребнадзора, при контакте с инфекцией заболевают от 25 до 70% людей.

Нужно учитывать, что человек, перенесший инфекцию, еще длительное время может представлять опасность для окружающих. Даже после исчезновения симптомов вирус продолжает выделяться на протяжении нескольких недель.

Почему важно начинать лечение сразу

Поскольку в большинстве случаев речь идет о вирусной инфекции, важно учитывать это при выборе терапии. Вирусы активно размножаются в организме, и от того, насколько быстро начато лечение, во многом зависит тяжесть заболевания.

Как отмечает Продеус, при первых симптомах необходимо как можно раньше начинать противовирусную терапию. Для этого применяются препараты прямого действия. В частности, умифеновир (Арбидол), который не дает вирусу внедряться в здоровые клетки и ограничивает его дальнейшее распространение. По словам врача, препарат начинает работать достаточно быстро – уже примерно через полтора часа после приема. При быстро нарастающей симптоматике это имеет принципиальное значение.

Умифеновир входит в клинические рекомендации Министерства здравоохранения РФ по лечению ротавирусного гастроэнтерита и норовирусной инфекции.

Когда необходимо обратиться к врачу

В неосложненных случаях заболевание можно контролировать дома, если удается компенсировать потерю жидкости и состояние остается стабильным.

При этом есть ряд симптомов, которые требуют обязательного обращения к врачу:

частые эпизоды рвоты;

нарастающая слабость, вялость;

редкое мочеиспускание;

выраженная сухость кожи и слизистых;

температура, не поддающаяся снижению.

Что взять с собой в поездку

Медики советуют заранее подготовиться к поездке и собрать минимальный набор необходимых средств. По словам Андрея Продеуса, в него должны входить:

препараты с противовирусным действием, включая умифеновир;

растворы для восполнения жидкости;

сорбенты;

средства для снижения температуры.

Помимо этого, стоит взять антисептики, влажные салфетки и следить за качеством воды, отдавая предпочтение кипяченой или бутилированной.

Такая подготовка помогает быстрее принять меры при первых симптомах и снизить риск осложнений.