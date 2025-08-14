Как защитить семью и снизить риски заражения.

Летом мы чаще думаем о море, солнце и отдыхе, чем о вирусах. Но ротавирус, один из главных возбудителей тяжёлой диареи у детей, как раз в тёплое время года особенно активен. В зоне повышенного риска — дети до 5 лет. Статистика, которую приводит The Lancet Global Health, неутешительна: ротавирус — основная причина детской смертности от обезвоживания на фоне диареи. Как защититься от ротавирусной напасти?

Почему ротавирус опасен

Ротавирус поражает слизистую желудка и кишечника, нарушает работу ферментов и вызывает быстрое обезвоживание. У малышей потеря даже 10% массы тела может стать критичной. Болезнь коварна: может начинаться как лёгкое расстройство — понос, слабость, температура — но уже через несколько часов состояние может резко ухудшиться.

Вирус очень устойчив: на загрязнённых предметах он живёт неделями, а человек, уже избавившийся от симптомов, может заражать других ещё до 3–5 недель.

Как защититься

Профессор Андрей Продеус, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, в интервью ИНФОКС советует действовать комплексно:

Восстанавливать водно-солевой баланс при первых признаках болезни с помощью специальных регидратационных растворов.

Использовать противовирусные препараты широкого спектра действия. Например, умифеновир (Арбидол). Молекулы умифеновира препятствуют проникновению вируса в клетки, тормозя его размножение, что в итоге сокращает длительность болезни и снижает риск осложнений.

Вакцинировать от ротавируса детей, не достигших возраста 8 месяцев. ВОЗ отмечает: в странах с массовой вакцинацией госпитализации удалось снизить на 50–60%, смертность — на 40%.

Соблюдать гигиену: тщательно мыть руки, а также овощи и фрукты, обрабатывать антисептиком игрушки и гаджеты, употреблять в пищу только питьевую воду, объяснить детям об опасности попадания в рот воды во время купания в водоёмах.

Что должно быть в аптечке

Если планируете поездку или просто хотите быть всегда готовы к возможной встрече с ротавирусом, положите в аптечку регидратационные порошки, сорбенты, антисептики и проверенный противовирусный препарат широкого спектра действия, способное помочь справиться не только с ротавирусной инфекцией, но также с гриппом и традиционными ОРВИ. По словам профессора Продеуса, безрецептурный универсальный противовирусный препарат Арбидол для решения этих задач вполне подходит. Если не недооценивать угрозу, а соблюдать мери предосторожности и начинать действовать при первых симптомах, вы наверняка сможете пройти сезон повышенной ротавирусной опасности без тяжёлых последствий как для детей, так и для взрослых. Будьте здоровы!