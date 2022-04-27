«Ростех» выпустит в 2022 году защищённый смартфон AYYA следующего поколения

Недавно сообщалось, что продажи смартфона AYYA в России провалились, так как за три месяца было продано менее 400 устройств.

Разработчиком AYYA является государственная корпорация «Ростех», и сегодня представительство организации сообщило, что в этом году выйдет новое поколение смартфона AYYA.

В нем будет реализована защита от несанкционированного доступа к данным владельца.

Отмечается, что новый от AYYA будет соответствовать современным требованиям, а его цена станет заметно ниже чем стоимость AYYA T1, который на рынке предлагается с октября прошлого года.

Других подробностей про AYYA пока не сообщается.