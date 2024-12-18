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«Ростех» в 2025 году запустит производство аварийного жилета для летчиков

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Госкорпорация «Ростех» представила носимый аварийный запас (НАЗ) — жилет, предназначенный для выживания летчиков в экстремальных условиях. Серийное производство новинки начнется в 2025 году.

НАЗ-жилет разработан для повышения безопасности воздушных экипажей в непредвиденных ситуациях. В его комплект входят средства первой помощи, сигнальные устройства, еда и боевой набор.

При создании жилета использовались как готовые, так и новые элементы, разработанные с учетом мнений потенциальных пользователей.

Жилет прошел комплекс испытаний, включая тесты на центрифуге и в условиях высокой скорости и температуры. Он включает баллистические пакеты из арамидной брони, защищающие от пистолетных патронов и осколков, а также систему эвакуации для быстрого извлечения летчика из самолета.

В жилете предусмотрены инновационные элементы, такие как фонарь-маяк с инфракрасным модулем, позволяющий обнаружить летчика ночью на расстоянии до 3 км, и безжидкостный компас, работающий в экстремальных температурах. Также в комплект входят нож, аптечка и фляга с запасом воды.

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