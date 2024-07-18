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Ростех разработал «Лешего» для защиты военных от беспилотников

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Холдинг «Росэлектроника» разработал новый мобильный комплекс под названием «Леший», который предназначен для защиты военного автотранспорта и служебных автомобилей от атак беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Ростех разработал «Лешего» для защиты военных от беспилотников

Комплекс включает в себя подавитель, который устанавливается на крышу автомобиля и создает помехи, образуя защитный купол над транспортным средством.

Это обеспечивает блокировку каналов управления беспилотными аппаратами, включая FPV-дроны. Действие «Лешего» распространяется на радиус не менее 250 метров.

Этот комплекс эффективно работает даже во время движения, но также может быть использован стационарно для обеспечения безопасности промышленных объектов.

В ходе испытаний продукт продемонстрировал свою эффективность и уже поставляется заказчикам. В настоящее время ведутся работы по дальнейшему усовершенствованию комплекса.

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