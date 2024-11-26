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Ростех разработал чип-резисторы для космической техники

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Холдинг «Росэлектроника», входящий в Ростех, представил технологию создания ультраточных чип-резисторов, которые могут заменить зарубежные комплектующие, в том числе американские.

Эти резисторы предназначены для поверхностного монтажа на плату и обладают высокой термостабильностью и температурной самокомпенсацией.

Новые сверхпрецизионные чип-резисторы имеют низкий температурный коэффициент сопротивления (ТКС) — всего 5 ppm/°C и способны работать в диапазоне температур от -55 до +100 градусов Цельсия.

Технология была разработана НИИ электронно-механических приборов, который также инициировал внедрение новинок в производство.

Использование комбинированной тонкопленочной резистивной структуры позволяет применять эти резисторы в радиоэлектронной аппаратуре космического и авиационного назначения, а также в системах связи и навигации.

Генеральный директор НИИЭМП Вячеслав Зуев отметил, что новые изделия могут заменить иностранные аналоги, так как поставки некоторых комплектующих почти полностью остановлены из-за геополитической ситуации.

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