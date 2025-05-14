Главная » Новости

Ростех запустил маркетплейс радиоэлектроники PCAT.ru

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Госкорпорация Ростех объявила о запуске нового B2B-маркетплейса PCAT.ru, созданного для предприятий радиоэлектронной промышленности. Разработкой цифровой платформы занимался холдинг «Росэл», входящий в структуру Ростеха. Как сообщили в пресс-службе корпорации, ресурс направлен на поддержку российских производителей и развитие технологического сотрудничества внутри страны.

На платформе PCAT.ru представлено более 650 видов отечественной радиоэлектронной продукции и свыше 200 видов профессиональных компетенций. Каталог включает подробные карточки товаров с указанием сфер применения, технических характеристик, наличия сертификатов и сведений о включении в государственные реестры.

Цифровая платформа призвана помочь компаниям в поиске альтернатив импортным компонентам, модернизации проектов с использованием актуальных технологических решений и интеграции готовых модулей в собственные разработки.

Одним из ключевых преимуществ сервиса стала функция «одного окна» — пользователи могут оформить заказ, получить техническую консультацию, заказать обратный звонок и решить все вопросы через единый центр поддержки.

Ростех подчёркивает, что PCAT.ru станет инструментом повышения доступности и эффективности закупок в радиоэлектронной отрасли, а также обеспечит устойчивость производственных цепочек в условиях внешних ограничений.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.