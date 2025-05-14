Ростех запустил маркетплейс радиоэлектроники PCAT.ru

Госкорпорация Ростех объявила о запуске нового B2B-маркетплейса PCAT.ru, созданного для предприятий радиоэлектронной промышленности. Разработкой цифровой платформы занимался холдинг «Росэл», входящий в структуру Ростеха. Как сообщили в пресс-службе корпорации, ресурс направлен на поддержку российских производителей и развитие технологического сотрудничества внутри страны.

На платформе PCAT.ru представлено более 650 видов отечественной радиоэлектронной продукции и свыше 200 видов профессиональных компетенций. Каталог включает подробные карточки товаров с указанием сфер применения, технических характеристик, наличия сертификатов и сведений о включении в государственные реестры.

Цифровая платформа призвана помочь компаниям в поиске альтернатив импортным компонентам, модернизации проектов с использованием актуальных технологических решений и интеграции готовых модулей в собственные разработки.

Одним из ключевых преимуществ сервиса стала функция «одного окна» — пользователи могут оформить заказ, получить техническую консультацию, заказать обратный звонок и решить все вопросы через единый центр поддержки.

Ростех подчёркивает, что PCAT.ru станет инструментом повышения доступности и эффективности закупок в радиоэлектронной отрасли, а также обеспечит устойчивость производственных цепочек в условиях внешних ограничений.