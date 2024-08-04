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«Ростех»: представлена высокопрочная антенна для установки поверх защитного «мангала»

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Холдинг «Росэлектроника» разработал новую сверхширокополосную приемо-передающую антенну, предназначенную для работы в диапазоне 30–520 МГц.

«Ростех»: представлена высокопрочная антенна для установки поверх защитного «мангала»

Данное устройство можно установить на любую поверхность стационарных объектов и подвижной техники, включая кронштейны-укрытия от дронов, такие как «мангалы», а также маскировочные сети.

Конструкция антенны изготовлена ​​с использованием современных композитных материалов, что значительно увеличивает ее прочность. Примененные технические решения обеспечивают стабильный прием и передачу сигнала в любых климатических условиях и даже в условиях металлических элементов.

Кроме того, устройство оснащено функцией регулировки высоты, что позволяет настроить антенну без потери ее эффективности.

Источник: Ростех.

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