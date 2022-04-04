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Ростех представил первый полностью российский OLED-микродисплей

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OLED-микродисплей полностью отечественной разработки, и он размером всего с 10 рублевую монету, но его разрешение составляет 1280х1024 пикселей.
Разработчиком дисплея является холдинг «Росэлектроника», который создал OLED дисплей с высокой плотностью пикселей при минимальных размерах.

Сам экран размером всего с 10 рублевую монету, его разрешение составляет 1280х1024 пикселей и шагом пикселей в 12 мкм.

Такие микродисплеи рассчитаны на использование в очках виртуальной реальности, фото- и видеотехнике и тепловизорах.

Разработчики отметили, что такие экраны могут выпускать только пять стран в мире, и среди них РФ. В России производить панели может – ЦНИИ «Циклон» холдинга «Росэлектроника».

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