Ростех показал на видео успешные испытания российского бронеодеяла

Отечественная разработка прошла краш-тест и успешно защитила от осколков.

Российские ученые из «НИИ Стали», входящего в концерн «Калашников» (часть государственной корпорации «Ростех»), разработали новое бронеодеяло под названием «Эгида». Главная цель этого изделия — обеспечить защиту техники и людей от осколков. Исследователи успешно справились с этой задачей, что подтверждается новым видео, опубликованным в телеграм-канале «Ростеха».

В ролике показаны эксперименты, проведенные в рамках проекта под названием «НашКраш». Специалисты симулировали удар беспилотного летательного аппарата по микроавтобусу, используя гранату Ф-1. Взрыв произошел рядом с автомобилем, который был покрыт бронеодеялом. В результате взрыва корпус машины был поврежден, но осколки не проникли в салон.

Если бы внутри автомобиля находились люди, они не пострадали бы от осколков гранаты. По крайней мере, так утверждают эксперты «Ростеха».

Было замечено, что если бы между бронеодеялом и корпусом автомобиля было некоторое расстояние, то эпицентр взрыва был бы гораздо меньше. Основное предназначение гибких структур бронеодеяла — тянуться во время воздействия осколков.

Тестируемое бронеодеяло имеет ширину 1 метр и длину 2 метра. Его вес составляет 11 кг. Для полной защиты автомобиля потребуется около шести таких одеял.

В ходе испытаний бронеодеяло продемонстрировало практически 100% эффективность при защите от осколков. Гранаты Ф-1 использовались для попыток пробить одеяло.

Боеприпасы располагались на расстоянии 2,4 метра от изделия. После первого взрыва было зарегистрировано одно пробитие в шве — слабом месте. После второго взрыва еще два осколка проникли сквозь бронеодеяло. Это произошло потому, что целостность изделия уже была нарушена, и оно частично потеряло свои защитные свойства.

Статистика испытаний показала, что только 3 из 109 осколков пробили бронеодеяло. Таким образом, доля проникающих осколков составила менее 1%. При этом следует отметить, что изделие не содержит жестких элементов и легко складывается и убирается.

Источник: hi-tech.mail.ru.