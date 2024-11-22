Ростех импортозаместил «сердце» вычислительной техники

Холдинг «Росэлектроника» разработал новую линейку высокостабильных кварцевых генераторов, которые позволят заменить американские и немецкие комплектующие в вычислительной технике, радиостанциях и навигационных приемниках ГЛОНАСС-GPS. В настоящее время ведется освоение серийного производства этих компонентов.

Кварцевый генератор используется для синхронизации работы различных узлов электронных устройств и является «сердцем» цифровой электроники. От его сигнала зависит стабильная работа всего прибора. Новая линейка включает термокомпенсированные и тактовые кварцевые генераторы.

Термокомпенсированные генераторы обеспечивают стабильную и точную опорную частоту при температуре от -40°C до +85°C. Эти миниатюрные компоненты предназначены для поверхностного монтажа и обладают высокой механической прочностью, что делает их подходящими для мобильных и стационарных устройств.

Также разработаны три модификации тактовых кварцевых генераторов различных размеров, предназначенные для стабилизации тактового сигнала в цифровой электронике.