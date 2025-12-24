Рост цен на память грозит подорожанием iPhone 17 Pro

Apple столкнулась с резким ростом стоимости оперативной памяти, используемой в смартфонах будущей линейки iPhone 17. Об этом сообщают отраслевые источники, указывая на глобальный дефицит чипов DRAM, который начинает напрямую влиять на себестоимость устройств.

По имеющимся данным, цена модуля оперативной памяти LPDDR5X объёмом 12 ГБ, предназначенного для моделей iPhone 17 Pro, выросла с 25–29 долларов до примерно 70 долларов за единицу. Таким образом, стоимость компонента увеличилась примерно на 230%. Подобный скачок цен создаёт дополнительную нагрузку на производителя, особенно с учётом масштабов выпуска смартфонов.

Как правило, Apple защищена от резких колебаний рынка благодаря долгосрочным контрактам с поставщиками. Однако, по данным источников, действующие соглашения на поставку DRAM с компаниями SK Hynix и Samsung истекают в январе 2026 года. После этого корпорации предстоят новые переговоры, которые, с учётом текущей ситуации на рынке, вряд ли позволят сохранить прежние цены.

Дополнительным фактором давления называют изменение приоритетов производителей памяти. Сообщается, что SK Hynix и Micron сокращают выпуск LPDDR, переориентируясь на высокомаржинальную память HBM, востребованную в сегменте ИИ-ускорителей и дата-центров. В результате Apple может оказаться в более сильной зависимости от Samsung при формировании поставок для следующих поколений смартфонов.

Источники также указывают, что в перспективе линейка iPhone 18 может перейти на шестиканальную память LPDDR5X для повышения производительности и возможностей искусственного интеллекта. Такой шаг увеличит потребность в DRAM и усилит влияние высоких цен на конечную стоимость устройств. В этих условиях не исключается, что часть возросших затрат будет переложена на покупателей.