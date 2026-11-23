Объём российского рынка интернета вещей по итогам 2026 года может составить 245,2 млрд рублей. Это на 5,1% больше прошлогоднего показателя, однако темпы роста отрасли заметно замедлились. В 2025 году рынок увеличился на 11,7%.

Такие оценки представила исполнительный директор Onside Оксана Панкратова на конференции IoT Harvest 2026. Среди основных причин замедления названы сокращение инвестиций, высокая стоимость финансирования и перенос проектов с длительными сроками окупаемости.

Дополнительным ограничением участники рынка считают проблемы с мобильным интернетом в отдельных регионах. При этом спрос на решения для мониторинга оборудования, учёта ресурсов и промышленной аналитики сохраняется.

По прогнозам экспертов, в 2027 году рынок может вырасти до 260,8 млрд рублей. Развитие будут поддерживать цифровизация жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и внедрение интеллектуальных систем управления. Однако фактические результаты зависят от инвестиционной активности заказчиков.