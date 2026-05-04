Рост концентрации CO₂ связывают со снижением питательной ценности сельхозкультур

Исследования показывают, что за последние 50 лет в ряде растений снизилось содержание белка, железа и цинка в среднем примерно на 3,2%. Учёные связывают это с повышением концентрации углекислого газа в атмосфере.

По данным этих работ, при более высоком уровне CO₂ растения ускоряют рост и увеличиваются в размере, однако концентрация ряда микроэлементов в тканях может снижаться. Также отмечается изменение процессов водопоглощения корневой системой, что влияет на поступление минеральных веществ.

Специалисты предупреждают, что при сохранении текущих тенденций это может повысить риск дефицита железа и цинка у значительной части населения в будущем.