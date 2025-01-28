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Россияне выбирают Samsung Galaxy S25 Ultra: число предзаказов выросло в пять раз

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Предзаказы на новые флагманы от Samsung в России принимают уже несколько дней и уже публикуются первые предварительные данные по продажам.

Россияне выбирают Samsung Galaxy S25 Ultra: число предзаказов выросло в пять раз

В частности, свой отчет за первые три дня предварительных заказов уже подготовил «Ситилинк». По их данным, которые приводит «Газета.ру», спрос на Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra оказался в пять раз больше, чем у предшественников.

Наиболее популярной стала модель Galaxy S25 Ultra, на которую пришлось 57% всех заявок. Особенно востребована версия с 512 ГБ памяти в цвете «черный титан». Базовая модель Galaxy S25 заняла второе место по числу предзаказов, с преобладанием голубого цвета и минимальной конфигурацией на 128 ГБ за 99 тыс. рублей.

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