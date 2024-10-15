Россияне в 2024 году уже купили 2,1 млн планшетов

И это только аналитические данные по продажам одной компании…

С начала 2024 года группа М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной торговли, отметила значительный рост продаж планшетов в России.

За первые девять месяцев года продажи увеличились на 26% в количестве и на 25% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

За этот срок россияне приобрели 2,1 миллиона планшетов на сумму 42 миллиарда рублей. В числе самых популярных брендов оказались Huawei, Honor, Samsung, Redmi и Apple. Средняя цена планшетов немного снизилась — на 1% по сравнению с прошлым годом.

Наиболее продаваемыми моделями стали Redmi Pad SE, Apple iPad 2021, Honor PAD X9 и Xiaomi PAD 6.