Россияне стали больше покупать стиральных машин, холодильников и духовых шкафов

Группа М.Видео-Эльдорадо представила статистику продаж крупной бытовой техники в России за первое полугодие 2024 года, отметив рост в категориях стиральных машин, холодильников и духовых шкафов.

По данным компании, за первые шесть месяцев россияне потратили 59 миллиардов рублей на стиральные машины, что на 13,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числе лидеров продаж оказались Haier, LG, Beko, Candy и Indesit, при этом Haier занимает четверть рынка в штуках.

Холодильники также показали рост: общие продажи составили 61 миллиард рублей, увеличившись на 11,6% по сравнению с прошлым годом. Лидирующими марками стали Haier, Indesit, Beko, Gorenje и белорусская «Атлант».

Продажи духовых шкафов достигли 18 миллиардов рублей, что на 10,3% больше, чем в прошлом году. Наиболее популярные бренды в этой категории — Haier, Gorenje, Bosch, Weissgauft и Gefest.

Эксперты связывают рост продаж с разнообразием моделей и предпочтением потребителей к современным устройствам, заменяющим устаревшие.

Также значительную роль играет интеграция технологий умного дома, позволяющих управлять бытовой техникой через Wi-Fi и мобильные приложения, что отвечает современным требованиям пользователей и оптимизирует их время.