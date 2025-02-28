Россияне считают навыки работы с ИИ самыми важными в цифровом мире

Образовательная платформа Нетология совместно с «Школой 21» провели исследование о цифровых навыках россиян.

В опросе, в котором участвовали более 1500 человек старше 18 лет, 70% респондентов назвали умение работать с искусственным интеллектом (ИИ) самым востребованным навыком.

Ключевые выводы исследования показали, что 71% опрошенных ежедневно используют цифровые навыки в своей работе, а 15% делают это несколько раз в неделю.

При этом 55% признались, что иногда им не хватает знаний для выполнения рабочих задач. Каждый третий участник (32%) сталкивается с этой проблемой часто.

Кроме навыков работы с ИИ, на втором месте по важности оказалось знание компьютерных программ (59%). Третьими по актуальности стали интернет-навигация, цифровая коммуникация и работа с данными, каждый из этих навыков отметили по 56% респондентов.

Большинство участников опроса уверены в своих навыках цифровой коммуникации: 93% знают, как пользоваться электронной почтой, мессенджерами и социальными сетями. Однако только 42% имеют опыт работы с нейросетями и ИИ.

Для улучшения своих навыков 78% опрошенных предпочитают учиться самостоятельно, 60% проходят курсы и онлайн-обучение, а 45% практикуются на реальных проектах.

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