Россияне с Android-устройствами чаще сталкиваются с онлайн-мошенничеством

Каждый месяц «Яндекс Браузер» информирует более 9 млн пользователей о возможных угрозах при посещении сайтов. По статистике, 5,3% пользователей на компьютерах и 11,4% на мобильных устройствах сталкиваются с предупреждениями хотя бы раз в месяц.

Наиболее распространенной угрозой является фишинг, который затрагивает 7,6% пользователей, а на мобильных устройствах этот показатель достигает 9,6%. Владельцы Android сталкиваются с фишингом на 10% чаще, чем пользователи iPhone.

Тип угроз варьируется: на компьютерах чаще встречаются нежелательные программы, а на мобильных — мошеннические интернет-магазины и подписки без согласия пользователей. Игнорирование предупреждений может привести к утечке личных данных.

Исследования показывают, что 17,2% пользователей на компьютерах и 12,5% на мобильных устройствах игнорируют уведомления. Мужчины делают это в 2,3 раза чаще женщин, а молодежь менее внимательна к предупреждениям.

Кроме предупреждений, «Яндекс Браузер» проверяет загружаемые файлы и блокирует более 500 тысяч опасных файлов в месяц. В 2024 году была внедрена нейросеть для проверки сайтов на фишинг в реальном времени, что позволяет быстрее обнаруживать новые угрозы.

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