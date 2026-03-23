Россияне переходят в KakaoTalk на фоне смены мессенджеров

В России фиксируется рост интереса к южнокорейскому мессенджеру KakaoTalk, который пользователи выбирают в качестве альтернативной площадки для общения. Повышенное внимание к сервису связано с ограничениями в работе ряда других мессенджеров.

По данным аналитиков, KakaoTalk вошел в топ-30 бесплатных приложений по числу скачиваний среди пользователей из России в App Store за последний месяц. Пользователи устанавливают приложение и рекомендуют его родственникам и знакомым для поддержания связи.

Эксперты отмечают, что наблюдается перераспределение аудитории в пользу новых цифровых платформ. Выбор пользователей определяется доступностью сервисов, удобством интерфейса и уровнем безопасности.

Специалисты считают, что дальнейшее развитие подобных площадок будет зависеть от их функциональных возможностей и стабильности работы. При этом конкуренция между мессенджерами может усилиться по мере изменения пользовательских предпочтений.