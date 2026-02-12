Главная » Новости

Россияне массово переходят в мессенджер imo

В России за последний месяц заметно выросла аудитория мессенджера imo. По данным аналитической компании Mediascope, ежемесячная аудитория сервиса достигла 10 миллионов человек. Такой показатель позволил приложению войти в пятёрку самых востребованных мессенджеров на российском рынке.

Аналитики фиксируют быстрый прирост пользователей, что отразилось на позициях imo среди конкурентов. Сервис демонстрирует устойчивую динамику на фоне изменений в структуре потребления цифровых коммуникаций.

Одной из ключевых особенностей приложения остаётся стабильная работа при использовании сетей 2G и 3G, а также при слабом интернет-соединении. Мессенджер отличается экономным расходом мобильного трафика и поддержкой устройств с ограниченными техническими характеристиками, что расширяет его потенциальную аудиторию.

В функционал imo встроен переводчик с поддержкой 62 языков. Пользователи могут обмениваться текстовыми сообщениями, отправлять медиафайлы, документы и архивы различных форматов. Дополнительно доступны инструменты для защиты переписки: запрет на создание скриншотов, режим секретных чатов со сквозным шифрованием и возможность одновременного удаления сообщений у обоих участников диалога.

Таким образом, imo укрепляет позиции на российском рынке мессенджеров, демонстрируя рост аудитории и расширение пользовательской базы.

