Россияне из-за коронавируса стали чаще покупать смартфоны онлайн

В России наблюдается рост продаж смартфонов через Интернет, да и к тому же в мае было зафиксировано увеличение и среднего чека реализованного смартфона.

По данным AliExpress Россия, в прошлом месяце онлайн-продажи смартфонов выросли в два раза, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При этом средняя стоимость смартфонов в этот же период увеличилась на 20%. Стоит отметить, что рост онлайн-продаж наблюдается на фоне коронавируса и связанных с ним ограничений.

В мае россияне чаще всего покупали смартфоны китайской Xiaomi, причем самым востребованным аппаратом оказался Redmi Note 9S.

Также хорошо покупались устройства от брендов Apple, Honor, Samsung и Realme. А вот лидером по числу запросов на AliExpress оказался iPhone 11.