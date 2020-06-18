Россияне из-за коронавируса стали чаще покупать смартфоны онлайн

Меню
Поиск

USD/RUB: 69.48 EUR/RUB: 78.38 BTC/USD: 8756.9

18 июля : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Россияне из-за коронавируса стали чаще покупать смартфоны онлайн

18.06.2020 15:14

В России наблюдается рост продаж смартфонов через Интернет, да и к тому же в мае было зафиксировано увеличение и среднего чека реализованного смартфона.
По данным AliExpress Россия, в прошлом месяце онлайн-продажи смартфонов выросли в два раза, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При этом средняя стоимость смартфонов в этот же период увеличилась на 20%. Стоит отметить, что рост онлайн-продаж наблюдается на фоне коронавируса и связанных с ним ограничений.

В мае россияне чаще всего покупали смартфоны китайской Xiaomi, причем самым востребованным аппаратом оказался Redmi Note 9S.

Также хорошо покупались устройства от брендов Apple, Honor, Samsung и Realme. А вот лидером по числу запросов на AliExpress оказался iPhone 11.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги