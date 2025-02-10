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Россияне активно покупают умные гаджеты для уборки

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Исследование AliExpress СНГ показало, что россияне увеличивают покупки умных гаджетов для уборки, включая роботы-мойщики окон, беспроводные пылесосы и пароочистители.

Ведущими в продажах стали устройства с длительным временем работы, интеллектуальными системами управления и возможностью комбинированной уборки.

Среди популярных моделей робомойщиков окон выделяются Chover, PuRuiKai и Evenpace F400, которые удобны в использовании и имеют резервное питание.

В категории беспроводных вертикальных пылесосов пользователи предпочитают Dreame T30, Dreame H11 Core и Redroad V17 за их мощность и легкость.

Наиболее востребованными роботами-пылесосами стали Roborock Q7 Max, Xiaomi Mijia Omni M30 и Dreame D9 Max, предлагающие инновационные функции, включая создание 3D-карт помещений.

Также россияне активно покупают пароочистители JIQI, XMSJ и Siwenyeden, которые обеспечивают высокое давление пара и быстрый нагрев.

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