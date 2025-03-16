Главная » Новости

Россиянам угрожает потеря контроля над смартфоном после обновления

Автор На чтение 1 мин Просмотров 544 Опубликовано

Это еще одна схема мошенников, нацеленная на кражу личных данных и денег.

Преступники делают предложение, в рамках которого предлагается использовать приложение с расширенным функционалом. Для этого пользователь должен обновиться, после чего он якобы получит расширенный функционал.

После таких действий у мошенников появляется доступ не только к данным, но и к устройству в целом. В предложенных ссылках скрываются вирусы и вредоносы, и с их помощью злоумышленники получают полный доступ к устройству, сообщила «Газета.ру.»

Мошенники рассылают и рекламируют опасные ссылки.

Россиян призывают быть внимательными, не переходить по сомнительным ссылкам и не устанавливать файлы из неофициальных источников.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.