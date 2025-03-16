Россиянам угрожает потеря контроля над смартфоном после обновления

Это еще одна схема мошенников, нацеленная на кражу личных данных и денег.

Преступники делают предложение, в рамках которого предлагается использовать приложение с расширенным функционалом. Для этого пользователь должен обновиться, после чего он якобы получит расширенный функционал.

После таких действий у мошенников появляется доступ не только к данным, но и к устройству в целом. В предложенных ссылках скрываются вирусы и вредоносы, и с их помощью злоумышленники получают полный доступ к устройству, сообщила «Газета.ру.»

Мошенники рассылают и рекламируют опасные ссылки.

Россиян призывают быть внимательными, не переходить по сомнительным ссылкам и не устанавливать файлы из неофициальных источников.