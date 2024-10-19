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Россиянам рассказали о вреде постоянной подключенных к сети зарядных устройств

Автор На чтение 1 мин Просмотров 86 Опубликовано

Эксперты Роскачества предупреждают о рисках, связанных с постоянным подключением зарядных устройств к сети. Современные зарядники продолжают потреблять электроэнергию даже после завершения зарядки, что называется «вампирским потреблением».

Это не только увеличивает счета за электричество, но и может быть опасно: существует риск перегрева и возгорания устройств.

Особенно внимание стоит уделить розеткам с USB-портами, которые могут иметь аналогичную начинку с зарядником.

Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется отключать зарядные устройства от сети после использования. Это поможет сэкономить электроэнергию и снизить риск повреждения устройств.

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