Россиянам рассказали о способах защиты данных телефона при сдаче его в ремонт

Исследовательская компания Artezio выяснила, что в России ежегодно на ремонт сдают 4,7 миллиона смартфонов, и каждый десятый клиент сталкивается с утечками данных.

Эксперты рекомендуют несколько мер предосторожности, чтобы защитить свои данные при сдаче устройства в ремонт. Во-первых, важно создавать резервные копии важных файлов.

Во-вторых, стоит настроить шифрование данных на компьютере и телефоне. Также нужно установить блокировку экрана на смартфоне и использовать двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов.

Перед ремонтом рекомендуется извлекать SIM-карту и отключать отображение уведомлений на заблокированном экране. Если устройство не планируется активно использовать, лучше сделать сброс до заводских настроек с удалением данных.

Следуя этим советам, можно значительно снизить риски утечек данных и защитить личную информацию.

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