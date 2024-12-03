Главная » Новости

Россиянам рассказали о проблемах, с которым можно столкнуться в китайских машинах

Автор На чтение 2 мин Просмотров 3 Опубликовано

После ухода мировых автопроизводителей россияне начали больше интересоваться китайскими автомобилями, включая те, что ввозятся неофициально. Хотя такие машины могут быть привлекательными по цене, у них есть множество проблем, о которых следует знать.

Поставки премиальных марок, таких как BMW и Mercedes-Benz, всё ещё возможны, но их стоимость высока. В результате многие покупатели обращают внимание на китайские модели, которые не представлены официально в России. Частные лица и дилеры занимаются их ввозом.

Автомобили из Китая зачастую очень технологичны и современны, но с ними возникают серьёзные проблемы. Например, некоторые автомобили могут быть отключены дистанционно производителем, что приводит к их поломке.

В 2024 году компания Zeekr сообщила о планах отключать «серые» машины, так как у них не было разрешения на ввоз в Россию. Аналогичные действия предприняла и компания Avatr.

Владельцы таких автомобилей сталкиваются с множеством трудностей, включая отсутствие русификации программного обеспечения, проблемы с ремонтом и обслуживанием, а также блокировки функций.

Например, автомобили Nio не могут обновляться «по воздуху», и владельцы должны обращаться в сервисные центры. Некоторые функции, такие как автопилот и подключение смартфонов, также могут не работать без специальных аккаунтов, которые сложно получить.

К тому же, у китайских автомобилей есть свои «детские болезни» и типичные поломки, требующие возвращения в Китай для ремонта. Специалисты отмечают, что чем менее распространённая модель, тем труднее её обслуживать, и ожидание запчастей может занимать месяцы.

Кроме того, автомобили из Китая могут быть недостаточно адаптированы к российским условиям, что создаёт дополнительные проблемы.

Владельцам таких машин приходится искать специализированные сервисы, так как официальные СТО могут не принимать «серые» автомобили.

источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.