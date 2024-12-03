Россиянам рассказали о проблемах, с которым можно столкнуться в китайских машинах

После ухода мировых автопроизводителей россияне начали больше интересоваться китайскими автомобилями, включая те, что ввозятся неофициально. Хотя такие машины могут быть привлекательными по цене, у них есть множество проблем, о которых следует знать.

Поставки премиальных марок, таких как BMW и Mercedes-Benz, всё ещё возможны, но их стоимость высока. В результате многие покупатели обращают внимание на китайские модели, которые не представлены официально в России. Частные лица и дилеры занимаются их ввозом.

Автомобили из Китая зачастую очень технологичны и современны, но с ними возникают серьёзные проблемы. Например, некоторые автомобили могут быть отключены дистанционно производителем, что приводит к их поломке.

В 2024 году компания Zeekr сообщила о планах отключать «серые» машины, так как у них не было разрешения на ввоз в Россию. Аналогичные действия предприняла и компания Avatr.

Владельцы таких автомобилей сталкиваются с множеством трудностей, включая отсутствие русификации программного обеспечения, проблемы с ремонтом и обслуживанием, а также блокировки функций.

Например, автомобили Nio не могут обновляться «по воздуху», и владельцы должны обращаться в сервисные центры. Некоторые функции, такие как автопилот и подключение смартфонов, также могут не работать без специальных аккаунтов, которые сложно получить.

К тому же, у китайских автомобилей есть свои «детские болезни» и типичные поломки, требующие возвращения в Китай для ремонта. Специалисты отмечают, что чем менее распространённая модель, тем труднее её обслуживать, и ожидание запчастей может занимать месяцы.

Кроме того, автомобили из Китая могут быть недостаточно адаптированы к российским условиям, что создаёт дополнительные проблемы.

Владельцам таких машин приходится искать специализированные сервисы, так как официальные СТО могут не принимать «серые» автомобили.

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