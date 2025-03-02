Россиянам перечислили главных «врагов» батареи смартфона

Современные смартфоны, какой бы у них была емкость аккумулятора в процессе использования начинают терять заряд. И не всегда это связано с потерей емкости самой батареи, ведь случается так, что смартфон был куплен несколько месяцев назад, а заряд очень быстро расходуется.

В таких случаях уже есть необходимость проверки приложений, на которые приходится самый большой расход батареи. Уже неоднократно говорилось, что наиболее прожорливыми являются социальные сети и мессенджеры, и это связано с их фоновой активностью, ведь даже, когда они не используются продолжается обновление информации.

Именно поэтому стоит отключать автоматическую загрузку, при этом можно выбрать уведомления только для важных чатов. Еще на заряд батареи смартфона влияет и включенная навигация, поэтому, если она не нужна – ее стоит отключить либо вовсе, либо для приложений задать навигацию только при использовании приложения. Стриминговые сервисы, которые предоставляют музыку и видео, тоже требуют значительного количества энергии.

Рекомендуется отключить фоновую загрузку контента, чтобы избежать лишних трат заряда. Кроме того, облачные сервисы, такие как Google Drive и Яндекс.Диск, автоматически синхронизируют файлы, даже если они не используются.

Ну и наконец, игры могут быстро разряжать аккумулятор, продолжая работать даже при свернутом окне. Чтобы избежать этого, лучше закрывать ненужные приложения и отключать лишние уведомления.

источник