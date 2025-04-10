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Россиян призвали защищать свои SIM-карты паролями

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

МВД России предупредило, что мошенники могут получить доступ к банковским приложениям и сетям через незащищённые SIM-карты.

Если смартфон украден или утерян, злоумышленники могут вставить SIM-карту в другой телефон и, если она не защищена паролем, получить доступ к услугам, связанным с этим номером, пишет ТАСС.

Чтобы избежать этого, рекомендуется установить PIN-код на SIM-карту. Если он установлен, то сим-карта не сможет работать на другом устройстве.

Также при покупке нового телефона стоит переоформить SIM-карту на свое имя, чтобы в случае убытков можно было ее заблокировать и перевыпустить.

Кроме того, МВД советует зашифровать телефон цифровыми паролями, графическими замками или использовать биометрические данные, такие как отпечаток пальца или Face ID.

Нужно использовать простые комбинации, а также ​​активировать функцию поиска устройства для быстрого его нахождения в случае кражи или утери.

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