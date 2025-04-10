Россиян призвали защищать свои SIM-карты паролями

МВД России предупредило, что мошенники могут получить доступ к банковским приложениям и сетям через незащищённые SIM-карты.
Если смартфон украден или утерян, злоумышленники могут вставить SIM-карту в другой телефон и, если она не защищена паролем, получить доступ к услугам, связанным с этим номером, пишет ТАСС.
Чтобы избежать этого, рекомендуется установить PIN-код на SIM-карту. Если он установлен, то сим-карта не сможет работать на другом устройстве.
Также при покупке нового телефона стоит переоформить SIM-карту на свое имя, чтобы в случае убытков можно было ее заблокировать и перевыпустить.
Кроме того, МВД советует зашифровать телефон цифровыми паролями, графическими замками или использовать биометрические данные, такие как отпечаток пальца или Face ID.
Нужно использовать простые комбинации, а также активировать функцию поиска устройства для быстрого его нахождения в случае кражи или утери.