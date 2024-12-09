Россиян предупреждают: Мошенники подделывают сайт «Госуслуг»

Россиян предупредили о появлении нового мошеннического сайта, который имитирует платформу «Госуслуги». Об этом сообщает Telegram-канал МВД России, занимающийся кибербезопасностью.

Злоумышленники создали домен gosuslugiforms[.]ru, где пользователям предлагают заполнить заявление о мошенничестве в Центробанк и подтвердить его кодом, полученным с номера 300. Этот номер связан с Центробанком, что делает схему более убедительной.

Примечательно, что сайт не требует ввода номера телефона, что может указывать на то, что мошенники уже владеют этой информацией.

Скорее всего, они попытаются перенаправить жертву на фейковый сайт во время телефонного разговора, что поможет им обойти предупреждения о недопустимости передачи кодов.

Стоит отметить, что домен gosuslugiforms[.]ru был зарегистрирован 6 декабря и заблокирован 8 декабря, но мошенникам ничего не стоит создать еще множество подобных сайтов.

Во время общения с потенциальными жертвами злоумышленники могут попросить перейти по вредоносной ссылке, и важно не вводить на таких сайтах никаких кодов и личных данных.