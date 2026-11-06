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Россиян предупредили о поддельных маркетплейсах перед «черной пятницей»

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

В преддверии масштабных ноябрьских распродаж мошенники активизировали создание поддельных интернет-магазинов, имитирующих сайты популярных маркетплейсов. Об этом 6 ноября предупредила член Ассоциации юристов России Ассия Дмитриева.

По словам специалиста, злоумышленники копируют оформление известных торговых площадок, размещают на страницах изображения товаров и предлагают покупателям необычно большие скидки. Иногда стоимость продукции якобы снижается на 90%.

Главная опасность заключается в том, что адрес фальшивого магазина может отличаться от настоящего всего несколькими символами. Пользователь, не обративший внимания на адресную строку браузера, рискует передать мошенникам деньги и персональные сведения.

После оформления заказа и получения оплаты злоумышленники прекращают общение с покупателем. При этом никакой товар ему не отправляют.

Другой распространенный способ обмана связан с рассылкой сообщений о персональных скидках, закрытых акциях и подарочных сертификатах. Для получения обещанного бонуса человеку предлагают перейти по ссылке, ведущей на мошеннический ресурс.

Дополнительную угрозу представляют фальшивые уведомления от служб доставки. В таких сообщениях покупателя могут попросить оплатить небольшую комиссию или подтвердить получение заказа.

Также злоумышленники представляются сотрудниками банков и обещают повышенный кешбэк за покупки. Под этим предлогом они пытаются получить одноразовые коды подтверждения и доступ к банковским счетам.

Эксперты рекомендуют самостоятельно открывать официальные сайты и приложения торговых площадок, не переходить по подозрительным ссылкам и проверять адрес интернет-магазина перед оплатой.

Особую осторожность следует проявлять при получении предложений с неправдоподобно большими скидками и требованиями срочно совершить платеж.

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