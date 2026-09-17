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Россиян предупредили о мошенничестве с предзаказом новых iPhone

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Мошенники начали использовать схему с предложениями оформить предзаказ на еще не вышедшие модели iPhone. О таком способе обмана рассказали специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Потенциальных покупателей приглашают в закрытые Telegram-каналы и чаты, где публикуют якобы инсайдерские сведения о будущих смартфонах. Там размещают рендеры, характеристики и предлагают купить устройство заранее по цене ниже ожидаемой розничной.

Для подтверждения легенды злоумышленники используют поддельные скриншоты переписок с «менеджерами», «курьерами» и «сотрудниками склада». Также они демонстрируют фиктивные накладные, данные об отправлениях и фотографии коробок.

Покупателям предлагают внести полную или частичную предоплату переводом на карту физического лица либо через криптокошелек. После получения денег владельцы канала прекращают общение, блокируют пользователя или удаляют площадку. Обещанный смартфон покупатель не получает.

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