Россиян предупредили о краже аккаунтов под видом устранения сбоев сервиса

Мошенники начали использовать атаки на дата-центры «Яндекса» для получения доступа к учетным записям и деньгам пользователей. Злоумышленники распространяют сообщения о возможной потере данных, блокировке аккаунтов и необходимости их срочного восстановления.

По информации специалистов по кибербезопасности, аферисты могут представляться сотрудниками технической поддержки и предлагать компенсации за перебои в работе сервисов. Для этого пользователей направляют на поддельные сайты, где запрашивают логины, пароли, коды подтверждения и банковские реквизиты.

С 5 по 12 октября аналитики Smart Business Alert обнаружили 52 подозрительных домена с упоминанием «Яндекса» или похожими названиями. Из них 44 выявили после 8 октября, когда начались атаки на инфраструктуру компании.