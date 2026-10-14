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Россиян предупредили о краже аккаунтов под видом устранения сбоев сервиса

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Мошенники начали использовать атаки на дата-центры «Яндекса» для получения доступа к учетным записям и деньгам пользователей. Злоумышленники распространяют сообщения о возможной потере данных, блокировке аккаунтов и необходимости их срочного восстановления.

По информации специалистов по кибербезопасности, аферисты могут представляться сотрудниками технической поддержки и предлагать компенсации за перебои в работе сервисов. Для этого пользователей направляют на поддельные сайты, где запрашивают логины, пароли, коды подтверждения и банковские реквизиты.

С 5 по 12 октября аналитики Smart Business Alert обнаружили 52 подозрительных домена с упоминанием «Яндекса» или похожими названиями. Из них 44 выявили после 8 октября, когда начались атаки на инфраструктуру компании.

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