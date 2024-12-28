Россия запретила интернет-звонки на мобильные и стационарные телефоны

Правительство России исключило лицензию на передачу интернет-данных с голосовой информацией, что запрещает совершение звонков через интернет на мобильные и стационарные телефоны.

Этот шаг направлен на борьбу с телефонным мошенничеством, так как мошенники часто использовали такие технологии для подмены номеров.

В официальном заявлении говорится, что это решение не повлияет на обычных пользователей, так как для общения они могут продолжать использовать мессенджеры, которые не позволяют звонить на обычные телефоны.

Однако ранее сообщалось о возможных ограничениях звонков в мессенджерах для дальнейшей борьбы с мошенниками.