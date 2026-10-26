Российский спутниковый интернет «Бюро 1440» испытают в Белоруссии

Российская компания «Бюро 1440», входящая в структуру «ИКС Холдинга», готовится провести испытания своей низкоорбитальной системы спутниковой связи на территории Белоруссии. Проверки планируется начать в ближайшие недели. Об этом сообщил руководитель холдинга Алексей Шелобков.

Работы организуют совместно с белорусским спутниковым оператором «Белинтерсат». Соглашение о сотрудничестве компании заключили в мае 2026 года. Предстоящие испытания должны подтвердить возможность использования российского спутникового интернета на территории соседнего государства.

«Бюро 1440» разрабатывает собственную группировку низкоорбитальных спутников, предназначенную для передачи данных. Подобная инфраструктура позволяет обеспечивать интернет-соединение в районах, где прокладка наземных линий связи технически сложна или экономически нецелесообразна.

Разработчики рассчитывают в дальнейшем предоставлять услуги за пределами России. По словам Шелобкова, переговоры о возможном сотрудничестве уже ведутся с представителями других государств.

При этом конкретные сроки начала коммерческого обслуживания пользователей в Белоруссии пока не названы. Первоначально компания намерена проверить работоспособность оборудования и системы связи в условиях испытательной эксплуатации.