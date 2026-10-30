Российский рынок разработки без кода может достичь 28,2 млрд рублей

Российский рынок платформ для создания программного обеспечения с минимальным использованием кода или без программирования вновь начал расти после замедления в 2025 году. По итогам первого полугодия 2026 года его объем составил около 13 млрд рублей против 11 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Такие результаты содержатся в совместном исследовании ИТ-экосистемы «Лукоморье», входящей в структуру «Ростелекома», и аналитической компании Telecom Daily. Согласно прогнозу, за весь 2026 год рынок low-code и no-code может достичь 28,2 млрд рублей, увеличившись на 16%.

Технологии low-code позволяют разрабатывать программные решения с использованием визуальных конструкторов и готовых компонентов. В свою очередь, no-code предполагает создание приложений практически без написания программного кода. Такие инструменты используют при автоматизации бизнес-процессов, разработке внутренних сервисов и интеграции корпоративных систем.

В 2025 году объем рынка составлял 24,3 млрд рублей, увеличившись на 11%. Годом ранее темпы роста достигали 28%, после чего заметно замедлились.

Теперь аналитики ожидают нового этапа расширения сегмента. К 2030 году его объем может достигнуть 46,8 млрд рублей.

Одним из факторов развития рынка становится стремление предприятий сократить расходы на информационные технологии. Использование готовых компонентов позволяет ускорять запуск приложений и уменьшать затраты на их дальнейшее обслуживание.

Дополнительным стимулом выступает распространение искусственного интеллекта, который упрощает выполнение отдельных задач программирования. При этом сложные корпоративные системы по-прежнему могут требовать участия профессиональных разработчиков.