Российский робот установил рекорд мира, собрав кубик Рубика за 0,203 секунды

Робот российской разработки, созданный специально для скоростной сборки кубика Рубика, побил мировой рекорд.

Его результат составил 0,203 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал японской компании Mitsubishi Electric Corporation — 0,305 секунды.

Разработчиком робота является Александр Кротов из «Яндекса». Он оптимизировал алгоритмы и механику робота для максимально быстрого взаимодействия компонентов.

Для съемки, обработки изображения и планирования последовательности сборки у робота уходит 18 миллисекунд. Оставшиеся 184 миллисекунды он тратит на перемещение граней шестью электромоторами.

Моторы заимствованы у роботов-доставщиков и электросамокатов, что обеспечивает им максимальную скорость.

Источник: РИА Новости.