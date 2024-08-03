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Российский робот установил рекорд мира, собрав кубик Рубика за 0,203 секунды

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Робот российской разработки, созданный специально для скоростной сборки кубика Рубика, побил мировой рекорд.

Его результат составил 0,203 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал японской компании Mitsubishi Electric Corporation — 0,305 секунды.

Разработчиком робота является Александр Кротов из «Яндекса». Он оптимизировал алгоритмы и механику робота для максимально быстрого взаимодействия компонентов.

Для съемки, обработки изображения и планирования последовательности сборки у робота уходит 18 миллисекунд. Оставшиеся 184 миллисекунды он тратит на перемещение граней шестью электромоторами.

Моторы заимствованы у роботов-доставщиков и электросамокатов, что обеспечивает им максимальную скорость.

Источник: РИА Новости.

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