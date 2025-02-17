Российский ритейлер раскрыл дизайн нового Xiaomi 15 Ultra за 130 тыс. рублей

Xiaomi анонсировала презентацию своего нового флагмана, модели 15 Ultra, на 2 марта 2025 года. Российский ритейлер опубликовал фото телефона, который, как выяснилось, будет работать на базе Snapdragon 8 Elite.

Изображения показали изменённую конфигурацию задней камеры и три цветовых варианта: черный, белый и черно-белый. Xiaomi 15 Ultra будет доступен с памятью до 1 ТБ и аккумулятором на 5410 мАч, что больше, чем у предшественника.

В комплекте будет быстрое зарядное устройство мощностью 90 Вт. Устройство оснастят 6,73-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3200 x 1440 пикселей, защитой IP68 и Wi-Fi 6E.

Задняя камера будет включать три 50-мегапиксельных датчика и один 200-мегапиксельный телеобъектив, а фронтальная камера — 32 мегапикселя. Ожидаемая цена в Европе составляет около 1499 евро, в то время как на российском рынке он обойдется в 129 990 рублей, что выяснил портал mobiltelefon.