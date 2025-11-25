Российский ИИ-проект ведет разработку лекарства от Альцгеймера

На конференции AI Journey представили российскую инициативу, направленную на создание препаратов против нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Над проектом работают специалисты «Р-Фарм» и Института AIRI при поддержке Сбера, используя генеративный искусственный интеллект.

Разработка сосредоточена на создании целевых антител и системы доставки, способной преодолевать гематоэнцефалический барьер. Такой подход позволяет направлять терапевтические агенты непосредственно к патологическим процессам в мозге, значительно повышая потенциальную эффективность лечения.

GenAI анализирует молекулярные механизмы заболеваний и генерирует десятки тысяч молекул-кандидатов. Эксперты выбирают наиболее перспективные из них для дальнейшего изучения, что существенно ускоряет доклинический этап и снижает его стоимость. Это может сократить путь жизненно важных препаратов к пациентам на годы.

Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка, отметил, что деменцией страдает каждый десятый пожилой человек, а существующие методы терапии дают ограниченный эффект. По его словам, объединение усилий лидеров в области ИИ, фармотрасли и медицины формирует новый этап в создании отечественных лекарств и способно помочь пациентам с тяжёлыми нейродегенеративными нарушениями.

Директор по связям с общественностью «Р-Фарм» Анастасия Хрусталёва подчеркнула стратегический характер проекта. Она отметила, что объединение фармацевтической и биотехнологической экспертизы с технологиями ИИ создаёт платформу для разработки препаратов против наиболее сложных заболеваний и ускоряет появление российских решений в этой области.

Инициатива реализуется в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ-2025. Это первый в России консорциум подобного масштаба в сфере разработки инновационных лекарств, направленный на укрепление технологического суверенитета страны.

Артур Кадурин, директор Центра ИИ-разработки лекарств AIDD Института AIRI, сообщил, что проект должен изменить подход к созданию новых препаратов благодаря генеративному ИИ. Он подчеркнул, что это первый в стране проект, объединяющий крупную фармацевтическую компанию и AI-команду на такой основе. Первые доклинические результаты ожидаются уже в следующем году и определят дальнейший ход исследований.