Российский хостинг-провайдер FirstVDS предупредил клиентов о краже паролей и ключей доступа

Российский провайдер виртуальных серверов FirstVDS продолжает устранять последствия кибератаки, произошедшей 17 октября. Злоумышленники воспользовались уязвимостью в системе управления виртуализацией VMmanager 6 и получили доступ к части серверной инфраструктуры компании.

По информации провайдера, атакующие запустили специальную программу, которая подключала диски клиентских виртуальных машин в режиме чтения и копировала хранившуюся на них информацию.

Среди потенциально скомпрометированных данных оказались пароли пользователей, SSH-ключи, ключи API, токены авторизации, конфигурационные файлы, история команд, пользовательские документы и данные криптовалютных кошельков.

Полученная информация отправлялась на сервер злоумышленников. При этом вредоносная программа работала на уровне инфраструктуры виртуализации, а не внутри клиентских операционных систем.

Это означает, что владельцы серверов могли не заметить признаков проникновения при обычной проверке своих виртуальных машин.

Компания заявила, что атака затронула только часть вычислительных узлов. Клиентам, чьи серверы могли быть скомпрометированы, направлены отдельные уведомления.

После обнаружения инцидента FirstVDS ограничил внешний доступ к системе управления виртуализацией и заблокировал сетевой адрес, использовавшийся для передачи похищенных данных.

Утром 19 октября провайдер сообщил об установке дополнительного исправления программного обеспечения. Однако разработчик VMmanager пока не рекомендовал возобновлять доступ к административной панели, поскольку уязвимость не была окончательно устранена.

Клиентам, получившим уведомления о компрометации, рекомендовано незамедлительно заменить пароли, отозвать прежние ключи доступа и проверить журналы авторизации.

Особое внимание необходимо уделить ключам, связанным с облачными сервисами, системами управления кодом, платёжными платформами и базами данных.

Расследование продолжается. FirstVDS пообещал опубликовать подробный технический разбор инцидента после завершения необходимых проверок.