Российский «Гравитон» разработал ПК с поддержкой ИИ

Компания «Гравитон» анонсировала новые ПК, которые поддерживают процессоры AMD на архитектуре Zen 4 с технологией Ryzen AI.

В модельный ряд вошли Ryzen 5 8600G, Ryzen 7 8700F и Ryzen 7 8700G, которые обеспечивают высокую производительность нейронного процессора — до 16 триллионов операций в секунду.

Эта производительность достигается благодаря использованию адаптированных ядер для работы с ИИ, графических процессоров AMD Radeon и специализированного блока нейронной обработки (NPU) на базе технологии AMD XDNA.

Данные решения позволяют запускать ИИ-интерфейсы на локальных компьютерах и ускоряют работу программ, использующих алгоритмы ИИ, что особенно полезно для виртуальных помощников и редакторов изображений в реальном времени.

Модели Д31А и Д51А поддерживают оперативную память стандарта DDR5 и шину PCI Express 4-го поколения, а также оснащены всеми необходимыми портами и видеовыходами.

Александр Кисяков, руководитель отдела продуктового развития «Гравитон», отметил, что использование технологий ИИ является ключевым трендом, и компания подтверждает своё лидерство в разработке инновационной техники с российским происхождением.

Модели Д31А и Д51А планируют включить в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России в 4-м квартале 2024 года.