Российские застройщики переходят на единые цифровые сервисы для квартир

На российском рынке программного обеспечения для застройщиков меняется подход к автоматизации передачи квартир покупателям. Если раньше девелоперы ориентировались преимущественно на отдельные функции приёмки недвижимости, то теперь всё большее значение приобретает интеграция цифровых сервисов в единую систему взаимодействия с собственниками.

К такому выводу пришли специалисты сервиса цифровой аналитики «Объектив.рф», изучившие восемь российских программных продуктов. Результаты исследования опубликованы 9 ноября в ComNews.

Аналитики рассмотрели решения «Техзор», «Сделка.РФ», «Контур.Недвижимость», Wellsoft Elements, «Базис.Недвижимость», «СКБ Техно», «Диспетчер24» и Profitbase.

Исследование показало, что базовые возможности систем во многом совпадают. Большинство платформ позволяют записываться на осмотр квартиры, фиксировать замечания с фотографиями, контролировать устранение дефектов и формировать необходимые документы.

Основные различия начинаются за пределами самой приёмки. Одни продукты ориентированы преимущественно на строительный контроль, другие интегрированы с продажами недвижимости, оформлением сделок и документооборотом. Отдельные платформы стремятся сопровождать покупателя на всех этапах — от выбора квартиры до проживания и гарантийного обслуживания.

Например, Wellsoft Elements и «Диспетчер24» предоставляют возможность организовать значительную часть взаимодействия с собственником в едином мобильном приложении. В других решениях для приёмки и последующих обращений могут использоваться разные интерфейсы.

При сравнении продуктов исследователи предложили учитывать не только перечень функций, но и глубину интеграции с существующей IT-инфраструктурой застройщика.

Дополнительное значение приобретают возможности работы с гарантийными обращениями, размещение программного обеспечения в облаке или на собственных серверах и применение искусственного интеллекта.

Некоторые платформы уже используют ИИ для распознавания экспертных заключений и автоматической разметки строительных планов. Однако степень зрелости таких инструментов различается.

Стоимость решений также существенно зависит от выбранной модели тарификации. На рынке применяются подписки, оплата за отдельную квартиру и комбинированные схемы.

Авторы исследования заключили, что автоматизация приёмки постепенно становится частью комплексной цифровой среды, объединяющей застройщика, покупателя и управляющую компанию.