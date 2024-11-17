Во Франции началась установка восьми российских гиротронов, которые станут ключевыми компонентами самого большого в мире термоядерного реактора. Оборудование, привезенное из Нижнего Новгорода, является частью международного проекта по строительству термоядерного реактора, в котором Россия играет одну из ведущих ролей. Генеральный директор международной организации ИТЭР Пьетро Барабаски отметил, что без российских технологий проект был бы невозможен.

«Много важных компонентов поставляются из других стран, и, конечно, значительная роль принадлежит человеческому ресурсу. Многие ученые и инженеры работают над этим проектом. Стоит напомнить, что название камеры ТОКАМАК – это не итальянское слово. Оно пришло из России, это российское изобретение. Россия исторически является важным участником этого проекта», – подчеркнул Барабаски.

Проект, в котором участвуют семь стран, чья доля в мировом ВВП составляет 85%, несмотря на политические сложности и санкции, продолжается, несмотря на трудности с поставками и визами. Как рассказала сотрудница ИТЭР Каролин Дарбос, санкции замедляют работу, и порой оборудование задерживается на границах. Тем не менее, международная команда находит способы преодолеть эти трудности. «Да, процесс усложняется, но мы всегда находим решение», – отметила она в интервью телеканалу «Россия».

Проект термоядерного реактора настолько значим для всех участников, что его даже исключили из пакета европейских санкций. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол России во Франции и Монако Алексей Мешков. «Этот проект не подвержен политической конъюнктуре, и все стараются сделать так, чтобы его реализация шла без препятствий», – отметил посол.

По расчетам ученых, термоядерный реактор, после его полноценного запуска, сможет производить в 10 раз больше энергии, чем было потрачено на его запуск. Ожидается, что реактор будет запущен в 2039 году.